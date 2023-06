"Yo he avanzado": Naya Fácil reveló cómo pagó su exclusivo viaje al Caribe

La influencer Naya Fácil está en un viaje soñado para muchos en Punta Cana, República Dominicana.

Este es el primer viaje que junto a su hermana y a algunos les surgió la duda de cómo había podido costearlo.

"¿El viaje fue un canje?", le preguntó un seguidor de Instagram. "Esta es una de las cosas que más me han preguntado. Y bueno, se las voy a responder al chin chin...", dijo la joven de 25 años.

"Sí, chiquillos, es un canje. Ya. Lo reconozco. Estoy por canje acá", reveló Naya, que se encuentra en el lujoso resort Hotel Nickelodeon.

"Tú sabes, hay niveles y yo he avanzado en los niveles de canje (...) Imagínate, mi primer canje en las redes sociales fue una panty. Y hoy en día mi canje es un viaje al Caribe ¿Qué tú me dices?", agregó.

Nacho Travels and Nayafacil being covered with slime on the Nickelodeon Resort in Punta Cana pic.twitter.com/nzjCmOeA6A