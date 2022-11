"Yo impuse siempre": Alfredo Castro se sinceró sobre la baja pensión que recibe

El actor Alfredo Castro se sinceró sobre su baja jubilación en el programa "Cadena Nacional" de Vía X.

Pese a su larga carrera televisiva y cinematográfica en la que formó parte de clásicos como "El circo de las Montini", "Romané", "Pampa Ilusión" y "Tengo Miedo Torero", el actor sólo recibe $156.000 mensuales.

"Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme, y que estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales... 30 años... Yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro y me impuse por el mínimo cuando no podía", contó Castro.

"Le dije (al ejecutivo) que me gustaría sacar mi plata... tenía cómo 35 millones (...) me dijo 'no, no se puede'. '¿Por qué no se puede? Esa plata es mía'", contó. "'Usted se la entregó (dinero) a una AFP que se la está gestionando'", le respondieron al actor de 66 años.

