"Yo pensando que eran espinillas": Marcianeke mostró efectos secundarios de inyectarse ácido hialurónico

El cantante urbano Marcianeke expuso a través de Instagram los efectos secundarios que se le produjeron en la cara, tras realizarse un procedimiento estético en abril de este año.

El reggaetonero se habría hecho una armonización facial masculina, que consiste en inyecciones de ácido hialurónico y botox en las mejillas y quijada, con el objetivo de resaltar los ángulos de la cara.

El tratamiento fue publicado en la red social de la clínica de estética y aplaudido por los seguidores, quienes destacaron el resultado.

Sin embargo, casi seis meses después, Marcianeke mostró mediante historias de Instagram las protuberancias que le salieron en su cara y señaló: "¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como 6 meses, y me quedaron unas pelotas".

"Yo pensando que eran espinillas ciegas", remató el músico sobre la situación.

Tales protuberancias puede ser causadas por el "encapsulamiento" del ácido hialurónico, uno de los efectos secundarios poco frecuente de este componente, según consigna la web Health and Beauty.