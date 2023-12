"Yo soy adoptada": Daniela Castillo ahonda en la salud mental y su historia de sanación

La cantante Daniela Castillo será la próxima invitada al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, en donde abordará un tema en lo que respecta a su identidad y que hasta hace poco, no se había tomado el tiempo para reflexionar.

En conversación con Jean-Philippe Cretton, la recordada figura de "Rojo" ahondó específicamente sobre su salud mental y el cómo se atrevió a dar el importante paso de decidir sanar.

"Siempre juraba que lo tenía súper resuelto, pero siento que era como un título nomás, profundamente no estaba tan resuelto, que tenía que ver con mi historia de cómo yo llegué a este mundo, donde eso se va quedando plasmado en tu personalidad y en las decisiones que uno va tomando día a día", comentó Castillo

"Me costó mucho llegar a la herida"

Posteriormente, Cretton consultó a Daniela a qué se refería con tal declaración, a lo que ella contestó que "yo soy adoptada, feliz con mi familia siempre". Sin embargo, precisó que su vida no estuvo exenta de cuestionamientos existenciales.

"Me confundía y me costó mucho llegar a la herida que yo tenía con la maternidad, porque tenía dos papás que adoraba con mi vida, pero me daba cuenta de que tenía un tema muy fuerte con el rechazo y con el tema del abandono, y nunca lo traté", confesó Castillo.

En ese sentido, la mujer de 39 años y que se encuentra a la espera de su primer hijo, aseguró que el hecho de enfrentarse con la materinidad la hizo darse cuenta que la "herida seguía ahí".

"Yo juraba que eso estaba súper resuelto porque yo era feliz en mi vida y para mí era un motivo de orgullo ser adoptada, me encantaba mi familia, me encantaban mis papás. Cuando entramos en pandemia dije ¡ya!, este es el momento de empezar una terapia profunda que había postergado durante mucho tiempo", aseguró.