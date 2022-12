"Yo soy feliz y ustedes no": Karol Lucero lanza descargo contra sus opositores

Luego de estar alejado de la televisión por tres años, Karol Lucero aprovechó para hablar sobre su abrupta salida de Mega y las duras críticas que debió afrontar en redes sociales.

"Llega un momento, en 2019, donde todo lo que a la gente le gustaba ahora estaba mal (...) entonces ahí viene también un quiebre televisivo, donde se opta por la información y la entretención del posterga", dijo el comunicador de 35 años en el programa Todo Se Sabe en La Hora.

A partir de esto, aprovechó también para descargarse contra sus opositores en redes sociales, quienes han lanzado fuertes comentarios contra el ex Yingo.

"¿Cómo puedes ser tan imbécil de criticar algo que no te gusta, pero que estás viendo? Si en realidad puedes cambiarlo. ¿Saben cuántos haters va a tener este video?", mencionó Lucero, agregando que hay gente que "en realidad su única vía de escape es criticar todo lo que ven, o sea, están llenos de deudas, frustrados porque no consiguieron sus sueños o porque están preocupados de lo que hace el resto. No tienen metas personales y dicen 'mejor me meto en la vida de otros'".

"Haters, no se preocupen... no es su culpa, es lo que les tocó no más. Y me encanta huevearlos, porque más les pica. Yo soy feliz y ustedes no, lo siento", concluyó.