"Yo tuve la suerte de poder desarrollarme": Bombo Fica pone en entredicho a Cristián de la Fuente por comentarios sobre "privilegios"

A propósito de la afirmación hecha por Cristián de la Fuente en la que utilizó su caso personal como ejemplo de superación, el comediante Bombo Fica lo cuestionó seriamente, además de ahondar en sus propias batallas y problemas familiares.

El comediente repasó al también modelo con respecto a declaraciones pronunciadas anteriormente, tras hacer una generalización sobre la situación precaria de ciertas personas, pues según él, se debe a que no se esfuerzan lo suficiente.

"El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen. No tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismo", relató al programa "Sin filtros".

En esa oportunidad agregó que "la gente me dice 'tú, desde tu lugar de privilegios". Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa", afirmó.

Así que Daniel Fica, en tono serio, tampoco tuvo filtro y apuntó sus dichos: "Escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos", dijo en el programa "Zona de estrellas".

"Con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación", añadió y expresó que "yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades".

"Es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logro de los objetivos que quieren en sus vidas", sentenció Fica.