Youtuber Auronplay abandona indefinidamente la plataforma tras recibir múltiples funas

El popular youtuber español Auronplay se ha retirado temporalmente de las plataformas Youtube y Twitch tras múltiples críticas por antiguos dichos ligados al racismo.

Hace unas semanas reflotaron varios mensajes suyos y de su novia, la youtuber Biyín, con tonos racistas y apologías al nazismo que datan de 2013 y que fueron publicados en Twitter.

"Da vergüenza que te recuerden eso. Lo veo y no me enfado, no me da miedo. Simplemente me entra una vergüenza, que estúpida persona fui. Por otra parte recuerdo quien soy hoy, las cosas que buenas que he hecho en internet y se me pasa", explicó el comunicador en su transmisión más reciente en Twitch.

Auronplay se retira

Auronplay contaba con algunos compromisos a los que debía asistir en los próximos días. Sin embargo se descartó su presencia debido a la ola de críticas que está recibiendo.

"Lastimosamente, Auron ha decidido salirse de los Squid Games 2. Está teniendo problemas ahora y no podrá prender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia", explicó el youtuber Komanche, sobre un evento de videojuegos en el que el español se iba a presentar.

"No voy a opinar de los problemas que está teniendo, porque no me compete. Sí sabemos que no está pasando buenos momentos y quiere darse un tiempo para él y para solucionar todo", agregó.

Auronplay es uno de los youtubers españoles más populares del mundo. Actualmente cuenta con casi 30 millones de suscriptores en Youtube y 14,7 millones en Twitch.