Yuhui Lee reveló que estuvo incómodo durante su estancia en el "Bienvenidos"

Luego de que terminara la tercera temporada de "MasterChef" y Yuhui Lee consiguiera el segundo lugar, se le abrió una oportunidad en el "Bienvenidos".

Así el oriental fue parte del espacio de Canal 13, realizando diversas bromas en compañía de "Nachito Pop". A pesar de lo que se reflejaba en pantalla, no lo pasó bien.

En conversación con "Intrusos", Yuhui reveló que se sintió incómodo en el matinal y que incluso llegó a sentir vergüenza. "Son simpáticos pero quizás no me gustaba tanto bailar no sólo reír. No creo haber aprendido cosas", dijo.

Para complementar su respuesta, comparo su actual trabajo en "Sabingo" de Chilevisión. "Sabingo me gusta, no es sólo chiste, bailar, cantar, broma, hacer bullying", cerró.