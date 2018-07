Rayén Araya y juicio laboral: "Lo que más me duele es que Álvaro Escobar esté al otro lado"

Este jueves se inició el juicio laboral entre la periodista Rayén Araya y su ex empleadora Radio Bío Bío, a quienes demandó por malos tratos, abusos laborales y despido injustificado.

La audiencia se inició pasadas las 11:30 horas y debido a la gran cantidad de pruebas presentadas por ambas partes, el magistrado que lleva la causa decidió dejar las intervenciones de los testigos para una segunda audiencia fijada para el 14 de agosto.

"Ha sido una jornada intensa. Quedamos con la mitad de la audiencia realizada y aún falta que hablen los testigos. No deja a nadie indiferente encontrarse con quienes uno identifica como parte de un momento súper difícil", dijo la profesional al finalizar el encuentro.

Entre el listado de testigos de la parte demandada se encuentran Scarleth Cárdenas y Álvaro Escobar, ex compañero de programa de Araya. "Por ahí lo que más me duele es que justamente Álvaro esté acá y esté del otro lado. Es algo que aún me cuesta entender", aseguró la periodista.

Durante esta jornada se analizaron diversas pruebas de ambas partes. Por el lado de Araya testificó un perito experto en traumas psicológicos, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos, mientras que por la demandada hubo pantallazos a la cuenta personal de Instagram de la periodista y contratos de trabajadores de la empresa.

En febrero pasado Rayén Araya demandó a Radio Bío Bío alegando que durante su embarazo vivió un clima de presión que terminó en su supuesto despido injustificado.