"Se necesita ser blanco": Exparticipante de "Rojo" rompe su premio y lanza fuerte crítica a la TV

A través de sus redes sociales, Edwin Joseph, ganador del segundo puesto de "Rojo" en 2019, lanzó una dura crítica a la televisón al romper su galardón del programa.

"Así celebro mi triunfo tras un año haciendo televisión", comenzó el cantante en la descripción del posteo, donde muestra cómo destroza el premio.

"QUIERO AGRADECER a la TV en general. Por este premio, aprendí que SE NECESITA SER BLANCO PARA SER INTELIGENTE, se necesita TENER UN APELLIDO Y SER CUICO PARA ENCAJAR CON ÉL", lanzó duramente, anunciando que no hará más televisión.

El venezolano finalizó la publicación dando un claro mensaje que desean entrar a un programa: "Si eres extranjero ,negro o de clase baja o un artista callejero no se dejes manipular, no confíes en nadie! y lucha y reclama cuando algo no está bien no sea tono como yo, abran los ojos", sentenció.

Tras el posteo, el hombre causó debate en los comentarios, con varios usuarios tratándolo de "mal agradecido", "víctima"e "inmaduro"; mientras que otros apoyaron su postura, mencionando que no sucede solo con los extranjeros y que la televisión está llena de "apitutados".