10 años de "Lilyhammer", la primera producción original de Netflix que cambió el mundo para siempre

Como una co-producción noruego-estadounidense se presentó el 6 de febrero de 2012 "Lilyhammer", la primera serie original de Netflix que cambió para siempre la forma de producir y consumir televisión.

Aunque ya había debutado en la televisión noruega en enero de 2012, fue al mes siguiente que la serie llegó a Netflix, el servicio de streaming que por ese entonces solo estaba disponible en Norteamérica, Latinoamérica y Reino Unido.

Protagonizada por Steven Van Zandt (músico y a veces actor, como en "Los Soprano"), "Lilyhammer" contó la historia sobre un ex gángster de Nueva York llamado Frank "The Fixer" Tagliano (Van Zandt) que intenta comenzar una nueva vida en la aislada localidad de Lillehammer, en Noruega.

Tuvo tres temporadas y estuvo lejos del éxito y popularidad de otras series originales de Netflix que vinieron en los años siguientes. Pero marcó el inicio de un cambio en la industria que modificó lo que se ve y cómo se ve.

"Después de escuchar que Netflix estaba buscando contenido original, recibí una llamada directa de Steven, que quería enviarnos la serie. Le pregunté si podíamos leer los guiones y me dijo: "¿Guiones? Puedo enviarte toda la temporada". La vimos y nos encantó", recordó el Director Ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Y agregó: "A Stevie le encantaron todas las ideas, excepto una. Cuando le dije que no mostraríamos los episodios semanales: entregaríamos toda la temporada de una sola vez. Eso lo detuvo en seco. '¿Trabajas y sufres, y alguien puede ver un año de tu trabajo en una noche? Eso suena un poco raro', dijo. 'No es raro', le dije, 'es como trabajar en un álbum'. Él se rió y estuvo de acuerdo".

Netflix pasó de 24 millones de suscriptores que tenía en 2012 a los 221 millones con los que terminó en diciembre de 2021. Está disponible en más de 190 países, ha creado más de 1.500 series originales y solo en 2021 estrenó más de 150 películas originales.

Tras "Lilyhammer", vino "House of Cards", la primera serie original de streaming en recibir importantes nominaciones a los premios Emmy. Y tras ello la consagración, con producciones populares como "Stranger Things", "La casa de papel" y "El juego del calamar", e incluso el estreno exclusivo de películas dirigidas por Martin Scorsese, David Fincher y Alfonso Cuarón.

Lo que viene para el futuro de Netflix es la apuesta por los videojuegos, la apuesta de estrenar una película semanal este año y esperar que el próximo martes 8 se pueda meter con películas como "El poder del perro", "No miren arriba", "The Lost Daughter" y tick, tick... BOOM!" en las nominaciones a los Oscar 2022.

