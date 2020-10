Actor de "GLOW" quiere una película para cerrar la historia cancelada por Netflix

Sorpresa y molestia generó entre sus fanáticos la cancelación de "GLOW", serie que desde el 2019 tenía confirmada su cuarta y última temporada, pero que desde Netflix decidieron bajarle el pulgar por los sobrecostes de producción debido al confinamiento del Covid-19.

No solo fueron los seguidores quienes mostraron su tristeza con esta decisión, porque Marc Maron (Sam Sylvia) escribió en Twitter que esto "apestaba" y luego se explayó en Instagram:

"La razón que me dieron los showrunners fue básicamente una financiera en la que no querían seguir pagando los sets. Tenemos dos oficinas y estudios de sonido en alquiler. Había dos episodios y medio el día que fueron al confinamiento. Me contaron que no querían comerse el coste de mantener los sets por otros seis o siete meses para empezar la producción. Eso es lo que oímos. Honestamente, ¿quién sabe? Los protocolos que tienen lugar... sé que hay un montón de cosas en rodaje pero nosotros tenemos un equipo y reparto grande. ¿Quién sabe dónde estaremos en enero?", señaló.

Tras es eso, el intérprete del director a cargo del espectáculo de lucha libre en la serie, esbozó la posibilidad de realizar una película para cerrar la historia.

"Dejen terminarla en una película de Netflix de dos horas. Permitan a showrunners, reparto y guionistas la oportunidad de finalizar la historia en una película. Entonces estaremos bien. Eso quitaría la presión financiera y los guionistas podrían desarrollarla, lo podríamos rodar. El asunto de rodar una película es que una vez que tengas el guion técnico puedes economizar todo el rodaje. Creo que podría hacerse en menos tiempo que lo que lleva rodar la serie", afirmó.