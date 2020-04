Amazon Prime estrenará todas las películas de "Star Wars" en mayo

La plataforma Amazon Prime Video dio a conocer el listado de sus estrenos latinoamericanos para el mes de mayo, donde destaca la aparición de los nueve episodios de "Star Wars".

La "saga Skywalker" llegará de forma completa al sistema este 1 de mayo junto al spin off "Rogue One: A Star Wars Story". De esta manera Amazon Prime se convrtirá en la primera plataforma en ofrecer todas las películas de la franquicia (excepto "Solo") en la región.

Además de "Star Wars", el sistema estrenará su nueva serie "Upload" de Greg Daniels ("The Office", "Parks and Recreation") el mismo día. Las cuatro temporadas de "Battlestar Galactica" y la segunda película de "Maléfica" con Angelina Jolie debutarán en la misma jornada.

Durante el resto del mes la plataforma ofrecerá "300: Rise of an Empire" (3 de mayo), "Ready player one" (7 de mayo), "Rampage" (9 de mayo), "Unidos" (10 de mayo) y la segunda temporada de "Homecoming", la serie original protagonizada por Janelle Monáe (22 de mayo).