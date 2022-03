"Bridgerton" vuelve con una temporada "más sexy y escandalosa"

Este viernes 25 de marzo se estrenará en Netflix la esperada segunda temporada de "Bridgerton", el drama romántico de época que con su estreno en 2020 obtuvo el título de la serie en inglés más grande del catálogo de la plataforma.

Al igual que el primer ciclo serán ocho capítulos ambientados en la alta sociedad del Londres de principios del siglo XIX, aunque con una diversidad racial distinta a la de la época. Para su creador, Chris Van Dusen, este es el sello de esta producción.

"Me encantan los dramas de época, pero creo que tienen reputación por ser un poco conservadores y tradicionales. Sabía que no quería Bridgerton fuese así, que quería hacer el drama de época que siempre quise ver", aseguró el guionista a Cooperativa.

En esta segunda temporada los papeles protagónicos se trasladarán a Jonathan Bailey ("Anthony Bridgerton") y Simone Ashley, quien interpretará a una mujer de la elite de ascendencia india llamada "Kate Sharma". Ambos vivirán el romance principal de estos nuevos episodios.

"Estaremos cambiando la historia central de amor en todas las temporadas, es un sello de este proyecto. En esta temporada tendremos esta fantástica historia de enamorados y enemigos y es emocionante", adelantó Van Dusen.

En ese sentido el showrunner advirtió que "esta temporada es un viaje salvaje, es más grande, más escandalosa, más sexy, más atrevida, más peligrosa. Estoy emocionado de que la gente la vea y la disfrute".

La pandemia

La producción de "Bridgerton" vivió complejos momentos durante el rodaje de esta segunda temporada. Casos positivos y restricciones sanitarias fueron retrasando el calendario, el cual estuvo detenido durante un mes completo. "Fue todo un desafío", recuerda Chris Van Dusen.

Más allá de los efectos inmediatos de la pandemia, hubo otros inconvenientes ligados a lo técnico como los aforos y una hipotética falta de espectacularidad respecto de los primeros capítulos. "La gente no iba a perdonar que no tuviésemos lo mismo. No quería que pasara eso, quería entregarles la misma magia de la primera temporada y creo que lo hicimos", dice el hombre detrás de "Bridgerton".

Un ejemplo de ello fueron las escenas de los bailes en los que "habitualmente teníamos 300 o 400 actores extra". Sin embargo tuvieron que "descubrir de manera creativa como recapturar esa magia" apoyándose en los efectos especiales.

"Siempre ha habido una presión saludable en esta serie. Cuando me involucré en este proyecto sabía que los libros en los que se basaba eran queridos por el público. Los fans en todo el mundo son muy apasionados por estos personajes y la historia. Pero como siempre he dicho: 'que venga la presión'. Así fue en la temporada uno y creo que también funcionará en esta segunda", cerró Van Dusen.