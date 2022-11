"BTS Monuments: Beyond the Star": BTS prepara docuserie en Disney+

Pese a haber anunciado su retiro temporal de los escenarios para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país, el grupo de K-pop BTS prepara una docuserie titulada "BTS Monuments: Beyond the Star" para Disney+, la cual estará disponible en la plataforma de streaming el 2023.

En un tráiler lanzado por Disney+ Singapur, los intérpretes de "Boy with Luv" invitaron a sus fanáticos a escuchar "historias de nuestro crecimiento hasta hoy", mostrando imágenes inéditas de la banda surcoreana.

It’s time for the second chapter.



Chart the incredible journey of pop icons BTS in the new docu-series BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR, an exclusive #DisneyPlusSG series coming soon. pic.twitter.com/zMPNjQ1mjD