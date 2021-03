"Chascas" Valenzuela y su nueva serie de Netflix: "Espero que genere adicción"

Un misterioso asesinato que pudo haber sido un accidente obliga a uno de los involucrados a pagar por un crimen que no cometió, pero 18 años después volverá buscando revancha. Esa es la premisa de "¿Quién mató a Sara?", la serie creada, escrita y producida por el chileno José Ignacio "Chascas" Valenzuela que este 24 de marzo debutará en Netflix.

El thriller policial es la primera producción que el escritor nacional realiza para el gigante del streaming, algo que él considera "como trabajar en la NASA". "Tuve que aprender a escribir de nuevo y siento que, independiente de lo que pase con esta serie o si mi carrera se acabara mañana, yo siento que nunca voy a volver a ser el mismo después de este trabajo porque algo en mí cambió", dijo Valenzuela en conversación con Cooperativa.

A través de 10 episodios la serie busca resolver diversos enigmas en torno al asesinato de una joven durante una fiesta. El estilo narrativo no era ajeno para "Chascas", quien ya lo había explotado en producciones anteriores como "La familia de al lado" o "Santa diabla". Es por eso que supo de inmediato cómo comenzar.

"Este formato policial de pistas es bien difícil de escribir porque de alguna manera debes partir por el final. En mi caso, yo tenía clarísimo el último capítulo. Lo tenía escrito en un pizarrón incluso antes de hacer el primer episodio de la serie", contó.

Ese proceso se extendió por cerca de dos años en los que Valenzuela no solo se involucró con la historia, si no que además con labores ejecutivas y de post producción. "Vengo viendo los capítlos desde que son maquetas y desde ese momento empecé a darme cuenta que esto era distinto a todo lo que había hecho y todo lo que había soñado con hacer", agregó.

La presión por el éxito de una de sus producciones es ciertamente un tema para José Ignacio Valenzuela, quien asegura haber encontrado la fórmula para enfrentar esta dificultad: "afrontarlo sin esperar nada porque pase lo que pase va a ser un regalo", indicó.

"Pero sí me gustaría que la gente rescatara de la serie es la adicción, esa sensación de que no puedo no ver el siguiente capítulo. Porque con ese criterio fue armada", concluyó el guionista chileno.

"¿Quién mató a Sara?" se estrenará exclusivamente en Netflix este miércoles 24 de marzo.