"Cobra Kai" y "The Boys" lideran lo más visto del streaming en Estados Unidos

Por primera vez desde que se comenzó a medir la audiencia de las producciones de streaming, que aparecen dos productos fuera de Netflix.

A cargo de la firma de análisis de datos Nielsen, la segunda temporada de "The Boys" (Amazon Prime) y el remake de "Mulán" (Disney+), figuran dentro de lo más visto en Estados Unidos durante la última semana.

Según cuenta THR, la medición se hizo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, con "Cobra Kai" de Netflix siendo la número 1

Acá el el top 10 de ese rango:

"Cobra Kai" (Netflix) con 2.17 mil millones de minutos vistos

"Lucifer" (Netflix) con 1.42 mil millones de minutos vistos

"The Boys" (Amazon) con 891 millones de minutos vistos

"The Office" (Netflix)con 843 millones de minutos vistos

"Criminal Minds" (Netflix) con 675 millones de minutos vistos

"Shameless" (Netflix)con 639 millones de minutos vistos

"Away" (Netflix) con 631 millones de minutos vistos

"Grey's Anatomy" (Netflix) con 616 millones de minutos vistos

"The Legend of Korra" (Netflix) con 541 millones de minutos vistos

"Mulan" (Disney Plus) con 525 millones de minutos vistos