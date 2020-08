"Combate Freestyle" llega a Space: "Esto se ha convertido en un fenómeno cultural"

Este miércoles vía streaming, SPACE estrenará "Combate Freestyle", un deporte mental que traslada las batallas de freestyle urbanas a un encuentro por Youtube. Se trata de un nuevo proyecto digital de Turner Latin America, empresa de medios multiplataforma líder en la región perteneciente a WarnerMedia.

Conducido por el rapero mexicano "Trafikante de Almas", acá se reúnen los mejores exponentes de esta especialidad donde se baten a duelo y apelan a su creatividad, repentización y agilidad para crear rimas, en una competencia en formato Seven to Punch. La cita será el miércoles 5 de agosto a las 18 horas.

Cooperativa participó una conferencia junto al "host" de este espacio, que analizó este fenómeno del freestyle. "Que algo que salió meramente de las calles, de los barrios, donde no necesitabas un micrófono y solo tu ingenio mental; que lo veamos en Space es increíble", sostuvo.

"Varios de mis amigos les ha cambiado la vida, se ha vuelto su medio de sustento, pueden llevar comidas a sus casas y los han sacado de situaciones complicadas en las calles. Esto se ha vuelto gigantesco, con números muy grandes y millones de views en streaming", complementó.

Finalmente habló sobre que "la importancia es que se ha convertido en un fenómeno cultural, no hay adolescente que no se sepa qué es el freestyle. No lo practica, pero sabe lo que es. Con eso es suficiente para saber el alcance a nivel mundial".

"Combate Freestyle" ofrecerá una previa de 20 minutos para ir entrando en calor, para luego dar comienzo a la competencia, que consta de dos instancias de 25 minutos. En cada una de ellas, los participantes se enfrentarán en una dinámica con múltiples encuentros de 2x2 (dos frases y dos réplicas). Los siete MC se batirán a duelo para conservar la posición de líder, porque quien lo logre por mayor tiempo, será el campeón.

Los protagonistas de esta inédita batalla serán Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC. Cada uno de ellos pondrá a prueba su talento y creatividad. El jurado lo componen Ezko, Sipo y K-Road, todos ellos con carreras y conocimientos suficientes para analizar y catalogar el desempeño de los participantes.

Acá puedes revisar la entrevista completa:

COMBATE FREESTYLE 2RT from Prensa Turner on Vimeo.