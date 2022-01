La película de Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence sobre el fin del mundo, "No miren arriba" marcó un hito al convertirse en la película que más reproducciones ha conseguido durante una semana en Netflix.

La apuesta de ciencia ficción y sátira dirigida por Adam McKay sobre un asteroide que podría significar el fin de la humanidad alcanzó un récord de visitas en el servicio de streaming, alcanzando 150 millones de horas desde el 27 de diciembre al 2 de enero.

La película que fue estrenada el 24 de diciembre se erige, entonces, como la tercera película más vista en la historia de la plataforma de videos durante los primeros 28 días, siendo solo superada por Bird Box y Alerta roja.

En cuanto a los competidores de la semana se encuentran "The Unforgivable" con Sandra Bullock (21 millones de reproducciones) y "The Lost Daughter" (18 millones).

A través de su cuenta de Twitter, el mismo director manifestó sentise sorprendido por la noticia: "Quedé atónito", escribió.

I’m straight up flabbergasted by this.#DontLookUp https://t.co/gIjxtS6LXS