Confirman que "Falcon and the Winter Soldier" está conectada a otras series de Marvel

A medida que se acerca la fecha de estreno de "Falcon and the Winter Soldier" se van conociendo más detalles de esta nueva serie de Disney+.

Ahora fue el turno de Malcolm Spellman, el showrunner y escritor de la ficción, quien habló sobre el futuro de la serie y de cómo se relacionará con los otros productos televisivos de Marvel.

"Puedo pensar en al menos tres (proyectos) de los que no puedo hablar", adelantó a EW Spellman sobre el impacto que tendrán los sucesos mostrados en "Falcon and the Winter Soldier" en otras series futuras, al igual que el que tuvo "WandaVision" con la próxima entrega de "Doctor Strange".

Dichas conexiones se verán al finalizar los seis episodios de esta producción, cuya continuación tampoco está asegurada. "Eso sería entrar en el terreno de los spoilers. Tenemos el futuro trazado para los personajes después de esto, pero no quiero decir mucho al respecto", dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

"Falcon and the Winter Soldier" estrenará su primer episodio en Disney+ este viernes 19 de marzo.