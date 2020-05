Creador de "Black Mirror" cree que la sociedad no merece otra temporada

El creador de "Black Mirror", Charlie Brooker, cree que la sociedad no merece tener nuevos episodios de la serie de cienca ficción debido a la situación actual.

Sensibilizado por los efectos de la pandemia, el británico dijo a Radio Times "no sé qué puedo decir sobre lo que estoy y no estoy haciendo. Por ahora, no sé qué estómago podría aguantar historias sobre sociedades destruyéndose, así que no estoy trabajando en eso".

En sus palabras, Brokker hacía referencia a las crudas realidades que ha retratado en "Black Mirror", cuya quinta y última temporada se estrenó en junio de 2019 con críticas mixtas.

En vez de eso, el escritor se ha centrado en la comedia. "Estoy tratando de retomar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones que me hagan reir a mi mismo", agregó.