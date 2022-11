Creador de "Community" lo confirmó: Donald Glover estará en la película

Dos meses después del anuncio del largometraje de cierre para la serie "Community" sin especificar la aparición de Troy Barnes, el creador de la serie, Dan Harmon, finalmente constató la participación de Donald Glover, actor quien lo interpreta.

El regreso de la producción original de la NBC, que incluía inicialmente a casi todo el elenco original, significó una gran noticia para los seguidores de la serie centrada en lo que ocurre en el colegio comunitario de Greendale, Colorado, aunque no fue considerado el retorno de Glover.

Sin embargo, en conversación con altos cargos de la revista Variety, la mente detrás de "Rick and Morty" enfatizó que fue un error y que hubiera sido una "pérdida" su ausencia en la serie que se trasmitió desde 2009 a 2015: "No me gustaría pensar en hacer la película sin Donald".

Además ahondó en el motivo de elegir el servicio de streaming Peacock, ligado a la cadena, para transmitir el cierre de su creación en vez de compañías más grandes como Netflix y Amazon Prime.

"¿Es inteligente como creativo ir con el lugar que crees que es más solvente? No es así como debe pensar un creativo, se supone que debes ir con tu pasión, y en última instancia, eso es lo que hicimos", dijo Harmon.

"No podemos controlar el mercado, no podemos controlar el futuro de Peacock, así que deberíamos ignorar eso, fingir que todas las cosas son iguales e ir con lo que tiene sentido emocional", reflexionó.