Creador de "The Boys" se molestó por llamados de boicot a la serie de algunos fanáticos

Parece que las explicaciones de Eric Kripke respecto a la decisión de estrenar de forma semanal la segunda temporada de "The Boys" no convencieron a un grupo de fanáticos, quienes siguen criticando lo ocurrido en Amazon Prime.

Algunos mensajes son derechamente de boicot a la serie, con deseos incluso que sea cancelada, esto porque la primera temporada fue estrenada de forma completa y ahora con este segundo ciclo pasó lo contrario

"Entiendo que la gente está decepcionada y, sinceramente, echando la vista atrás, creemos que estábamos comunicando que sería semanal. En perspectiva, tuvimos que hacer mucho más de lo que hicimos para asegurarnos de que la gente no estuviera sorprendida o decepcionada. Lo habría hecho diferente. Quiero decir, de nuevo, lo anunciamos, pero deberíamos hacer puesto más foco en ello, claramente", sostuvo el creador en The Wrap.

Tras eso, ahondó en su punto. "Esto viene de los productores. Queríamos esto. Fue una elección creativa. Puede gustarles o no, pero al menos tienen que respetar que la gente que la serie quería que se lanzase de una forma porque queríamos tener tiempo para ralentizar las cosas un poco y que haya conversaciones sobre todo. Al menos tienen que apreciar que fue una elección creativa. Además, ¿por qué harías daño a algo que amas porque estás decepcionado con la forma de lanzamiento? Eso no es genial. Estamos bien y lo estaremos, pero no es divertido ver malas críticas de algo que la gente en realidad adora. Diré que no hace sentir bien a la gente que hace la serie".

Es tanto la molestia que ha generado en un grupo, que la serie en la plataforma tiene una valoración de 2,7 estrellas sobre un máximo de 5.