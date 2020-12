Creador de "The Haunting of Bly Manor" señaló que no hay planes de más capítulos

El creador de "The Haunting of Hill House" y "The Haunting of Bly Manor", Mike Flanagan, sostuvo que no hay planes de realizar más capítulos de la antología de Netflix.

"Por el momento no hay planes para más capítulos. Nunca digas nunca, por supuesto, pero ahora mismo estamos enfocados en una lista completa de otros proyectos de (la productora) Intrepid para 2021 y más adelante. Si las cosas cambian, ¡se lo haremos saber a todos!", escribió.

At the moment there are no plans for more chapters. Never say never, of course, but right now we are focused on a full slate of other @intrepid projects for 2021 and beyond. If things change we will absolutely let everyone know! https://t.co/WkkSwsnFlm