Creadora de "Orange Is the New Black" realizará serie para Netflix sobre "distancia social"

Jenji Kohan, la creadora de "Orange Is the New Black"y la plataforma Netflix llevarán el distanciamiento social a la televisión, una instancia que ha aparecido durante la pandemia de coronavirus.

La producción fue definida como una serie de antología que explorará cómo es la vida durante la cuarentena debido al COVID-19.

La serie se titulará sencillamente "Distancia Social" y será grabada por los propios actores en sus hogares y aseguran que los guionistas y el director Diego Velasco trabajarán de forma remota.

Por ahora no se ha revelado ni la cantidad de episodios ni una fecha de estreno de la serie en Netflix. Tampoco se ha informado quiénes serán parte del elenco.