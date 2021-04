Creadora de "Shadow and Bone": "Sabía lo mal que puede salir una adaptación, pero acá tuvimos suerte"

Este viernes 23 de abril se estrenará en Netflix "Shadow and Bone", una nueva serie de fantasía basada en las exitosas novelas de la estadounidense Leigh Bardugo.

La historia muestra a un país en guerra con sus fronteras en un mundo dividido por una misteriosa y atemorizante barrera de sombra que debe ser atravesada para mantener la comunicación con el resto del planeta. "Intento contar una historia, pero para hacerlo de manera sincera inevitablemente te encontrarás con temas de género, de raza y ciertamente de inmigración", dijo la autora en conversación con Cooperativa.

Protagonizada por Ben Barnes y Jessie Mei, "Shadow and Bone" se basa en el libro del mismo nombre y en "Six of Crows", los dos primeros tomos del "Grishaverse" creado por Bardugo: se trata de un mundo complejo donde cohabita la magia, la oscuridad, la luz y las guerras bélicas. Es por eso que traspasar la historia del papel a la pantalla no fue algo sencillo.

"Estaba consciente de lo mal que puede salir una adaptación, en particular cuando es una fantasía. Pero siento que tuve mucha suerte aquí", agregó la escritora, quien aprovechó de agradecer al showrunner Eric Heisserer ("A Nightmare on Elm Street", "Arrival") por "su experiencia en el género de terror".

Entre los desafíos más grandes de la serie estuvo esta barrera de oscuridad, que en los libros "libros se describe diferente en el sentido de que, cuando entras, se supone que se ve todo negro, una especie de oscuridad pesada y densa". Según Leigh Bardugo dicho planteamiento no hubiese funcionado en televisión ya que "queremos ver a los personajes y ver sus reacciones".

"Lo más esencial de la barrera es que genera ese instinto primitivo de temerle a la oscuridad, ese que nunca superamos sin importar la edad que tengamos ni cuan sofisticados creamos que somos, siempre está con nosotros. Creo que acá puedes realmente sentir el terror de esos momentos. Creo que la serie es muy exitosa en ese sentido", puntualizó la mente detrás de esta producción.

Por ahora "Shadow and Bone" no tiene confirmada una segunda temporada pese a que los eventos que se mostrarán en estos primeros episodios solo abarcan parte de las novelas de Bardugo. "Tenemos nuestros dedos cruzados, tenemos grandes planes, pero no sabemos si vamos a poder ejecutarlos. Pero es imposible no esperar a que suceda", finalizó la autora.