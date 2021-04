Creadores de "Las chicas del cable" aterrizan en Apple TV con thriller bilingüe

Apple TV+ anunció un pedido de serie para "Now and Then", un nuevo drama que se grabará en español e inglés de Bambú Producciones y los creadores Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, el mismo equipo detrás de "Velvet", "Las chicas del cable "y "Gran hotel". Gideon Raff ("The Spy", "Homeland") será el productor ejecutivo y dirigirá los primeros dos episodios.

Ambientado en Miami con un reparto totalmente hispano, es un thriller de múltiples capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta. Las vidas de un grupo de mejores amigos universitarios cambian para siempre cuando uno de ellos termina muerto después de un fin de semana de fiesta. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

Campos y Fernández-Valdéz serán los showrunners, y la serie será escrita por Neira y Campos junto a su equipo. Bambú producirá la serie para Apple TV+.

La nueva serie se unirá a una oferta creciente de Apple Originals de narradores globales galardonados, incluido "Echo 3", un nuevo thriller de acción ambientado entre Sudamérica y Estados Unidos, y escrito por el productor y escritor Mark Boal, ganador del Premio de la Academia; "Acapulco", una nueva serie de comedia de media hora en español e inglés protagonizada por Eugenio Derbez de los creadores Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman; nuevas historias del director, escritor, productor, director de fotografía y editor ganador de varios premios de la Academia Alfonso Cuarón, quien actualmente tiene un contrato general para desarrollar proyectos de televisión exclusivamente para Apple TV+ a través de su productora Esperanto Filmo.

Se suman a "Masters of the Air", una nueva serie dramática limitada de Apple Studios y con la producción ejecutiva de Amblin Television de Steven Spielberg y Playtone de Tom Hanks y Gary Goetzman; "Slow Horses", un thriller de espionaje internacional protagonizado por el ganador del Oscar Gary Oldman; "Pachinko", una serie dramática muy esperada basada en la aclamada novela, escrita y producida por Soo Hugh; "Shantaram", basada en la novela más vendida de Gregory David Robert y protagonizada por Charlie Hunnam; "Suspicion", un thriller de alto ritmo protagonizado por Uma Thurman y basado en la premiada serie israelí False Flag; y "Dr. Brain", un nuevo thriller de ciencia ficción en coreano escrito y dirigido por el cineasta visionario Kim Jee-Woon.