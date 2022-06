Creadores de "Stranger Things 4" volumen II no descartan la muerte de personajes importantes

"Stranger Things" acaba de volver a Netflix con la primera parte de su cuarta temporada y final luego de tres años en receso, convirtiéndose rápidamente en uno de los estrenos más importantes de 2022.

Para quienes ya han podido disfrutar de los 7 capítulos de la nueva entrega, habrán notado que es una entrega mucho más madura y oscura que las anteriores y sus creadores no descartan que para el volumen II, las cosas se pongan aún más complejas para Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Erica (Priah Ferguson), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Murray Bauman (Brett Gelman), Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder).

La serie ha sido catalogada para mayores de 14 años, en gran parte por su nuevo villano, Vecna, que atormenta a los adolescentes invadiendo sus mentes y aprovechándose del trauma o la culpa del pasado.

Uno de los personajes principales logra escapar de Vecna, pero para el final de la temporada, el villano ya tiene a otro en la mira lo que podría significar que en esta última entrega no todos saldrán ilesos.

En una entrevista reciente con Variety, se le preguntó a los hermanos Duffer si habría muertes de personajes importantes en la temporada 4, volumen II. Ross Duffer, no reveló ningún spoiler, pero reconoció que todos los personajes están en peligro.

"Realmente no quiero decirlo, pero me preocuparía de que los personajes entraran en el Volumen II, seguro . Espero que ese sea el sentido porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todo el mundo está en peligro. Y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Ahora, lo hagan o no, tendrás que observar", señaló.

De esta manera, los creadores dejan abierta la posibilidad de la muerte de uno de los personajes principales a juzgar por la tónica de la temporada sin embargo, no será hasta el 1 de julio de este año cuando se libere el volumen II de la cuarta temporada que todas estas dudas queden completamente despejadas.