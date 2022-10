Cuidado con los spoilers: Se filtra el último episodio de "House of the Dragon"

Durante la tarde este viernes el portal IGN confirmó la filtración del décimo y último episodio de la primera temporada de "House of the Dragon", la serie precuela de "Game of Thrones".

El sitio estadounidense logró confirmar la filtración con algunos usuarios de redes sociales, aunque no comentaron detalles sobre su disponibilidad. Sin embargo advirtieron a los seguidores de la producción sobre la circulación de spoilers en la web.

El capítulo será fundamental en la historia de la serie, ya que mostrará el desenlace de esta exitosa primera temporada y sentará las bases para la ya confirmada segunda etapa.

Oficialmente el episodio se emitirá este domingo 23 de octubre a las 22:00 horas por HBO y HBO Max.