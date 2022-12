"Dahmer" es el tercer título de Netflix en superar las mil millones de horas de reproducción

La controversial serie "Dahmer", basada en la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer, tiene un nuevo récord en Netflix: es la tercera serie en alcanzar los mil millones de horas en reproducción en el gigante de streaming.

Tras ser estrenada el 21 de septiembre, la historia protagonizada por Evan Peters en el rol titular, logró marcar el hito 60 días después, registrando para el 20 de noviembre más de mil millones de horas de visualización, siendo superada solo por la cuarta temporada de "Stranger Things", que cuenta con 1350 millones, y la coreana "El Juego del Calamar", con 1650 millones de horas de reproducción, ubicándose en el primer puesto.

DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story has officially surpassed 1 billion hours viewed!



The series — from Ryan Murphy and Ian Brennan — is only the third Netflix series to reach this milestone, joining Stranger Things 4 and Squid Game. pic.twitter.com/zZqHJKY5xE