De "Los Simpson" y "Nomadland" a señal de ESPN: el servicio Star+ confirma fecha de arribo a Chile

Anunciado meses atrás como un servicio paralelo a Disney+ enfocado en el público adulto, finalmente se confirmó la fecha de llegada de la plataforma de streaming Star+ a Chile.

El servicio estará disponible desde el 31 de agosto en Latinoamérica y su contenido tendrá una amplia variedad de series y películas populares, así como también la señal del canal deportivo ESPN.

En las series, Star+ contará con las temporadas completas de "Los Simpson", "Family Guy", "American Dad!", "Futurama", "This is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story" y "Pose", además de títulos icónicos, como "Grey´s Anatomy", "24", "Homeland", "Modern Family", "Lost", "How I met your Mother", "The X Files" y "Prison Break".

En cuanto a las películas, se anuncia que tendrá títulos que van desde la reciente ganadora en los Oscar "Nomadland" a éxitos como "Deadpool", "Deadpool 2", "Logan", "Bohemian Rhapsody" y "Jojo Rabbit", junto con las sagas de "Alien", "Duro de Matar" y "El Planeta de los Simios".

Y sobre ESPN, el servicio tendrá diversas ligas como la Premier League y La Liga española, partidos de Copa Libertadores, así como también partidos de MLB, NHL, competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes.

Además de Chile, Star+ estará disponible el 31 de agosto en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.