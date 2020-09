Director "El diablo a todas horas": "Los humanos aprendemos a ser buenos"

El próximo 16 de septiembre se estrenará en Netflix "El diablo a todas horas" ("The devil all the time"), una de las películas más sombrías y crudas que haya producido la plataforma de streaming.

Protagonizada por Tom Holland, la cinta cuenta la historia de un par de generaciones en el Estados Unidos post segunda guerra mundial, donde los traumas del conflicto bélico y la religión son pan de cada día entre sus habitantes. "Los personajes están connstantemente luchando contra el diablo, porque de alguna manera son tan devotos y creyentes de Dios que se encuentran más cerca de la maldad de lo que ellos creen", sostuvo su director Antonio Campos en conversación con Cooperativa.

Además del violentado y agresivo personaje de Holland, el elenco incluye a un desvergonzado cura (Robert Pattinson), una pareja de asesinos seriales (Riley Keough y Jason Clarke), un atormentado veterano de guerra (Bill Skarsgård), un policía corrupto (Sebastian Stan) y una joven extremadamente religiosa (Eliza Scanlen). Pese a que es Tom Holland el hilo conductor de la historia, pareciera ser que el protagonista es otro.

"Una forma muy interesante de leer la película es que la maldad en sí misma es la protagonista", indicó el cineasta.

En "El diablo a todas horas" esa maldad está cruzada por la presencia de la religión que parece oprimir a cada uno de los personajes desde su propia experiencia. Para Campos, esta relación nace de "la mezcla entre religión y poder". "El cristianismo es sobre humildad, compartir, sobre el entendimiento y yo veo una gran desconexión con las acciones. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países más puritanos, pero también es uno de los más violentos", agregó.

En ese sentido Campos cree que los actos malignos no son inherentes al ser humano, pero que si "debemos aprender a hacer el bien, aunque sea algo que venga con nosotros, tenemos que sacarlo afuera".

"El diablo a todas horas" se estrenará este 16 de septiembre en Netflix.