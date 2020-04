Disney Plus planea un reinicio femenino de la serie "Doogie Howser"

La moda de revivir producciones del pasado no para y ahora será turno de "Doogie Howser", la serie de cuatro temporadas de ABC que protagonizó un joven Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother").

Disney plus será la encargada de traerla de nuevo, pero ahora en una versión femenina, según contó Variety.

Un borrón y cuenta se realizará bajo el nombre de "Doogie Kealoha" donde la trama transcurrirá en Hawaii con una joven de 16 años que logra convertirse en doctora a temprana edad.

Kourtney Kang ("How I Met Your Mother") será la encargada de escribir y producir esta producción.