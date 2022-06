"Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" ya debutó en el streaming

Este miércoles 22 de junio se produjo el estreno de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" en los servicios de streaming.

La película, la última que el MCU ha lanzado a la fecha, ya está disponible en la plataforma Disney+ a menos de dos meses de su arribo a las salas de cine.

Al igual que otros largometrajes de est saga, la secuela de "Doctor Strange" se puede apreciar en formato "IMAX Enhanced", lo que mejor notablemente su visualización en un televisor.

Para quienes estén atrasados con las películas de Marvel y quieran ponerse al día, tendrán que esperar hasta el próximo 22 de julio cuando "Spider-Man: No way home" -la única cinta del MCU que no ha llegado al streaming- debute en el servicio de HBO Max.