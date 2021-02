Elizabeth Olsen promete que "WandaVision" tendrá una sorpresa al estilo "The Mandalorian"

"WandaVision" y "The Mandalorian" no solo tienen en común ser parte de Disney y las dos series emblemas del servicio streaming, porque según Elizabeth Olsen, compartirán las mismas sorpresas.

La actriz quedó encantada con el final de la segunda temporada de la producción del universo de "Star Wars", tanto, que ya vislumbra una sorpresa similar en la vereda que encabeza.

"Cuando se le preguntó si WandaVision tiene algo similar (a The Mandalorian) reservado, es decir, un personaje que no puede creer que aún no se haya filtrado, Olsen nos dio un rápido, 'Sí'', sostuvieron desde TV Line, quienes conversaron con la intérprete.

Spoilers

Esto hace referencia a lo sucedido en Mandalorian con el regreso de Luke Skywalker, un hito para cerrar una temporada muy bien recibida por fanáticos y la crítica.

Olsen dijo estar "muy emocionada" por lo que queda por venir en la serie. Por su parte, la showrunner de "WandaVision", Jac Schaeffer prometió que "quedan muchas sorpresas guardadas".

Recordemos que quedan cinco episodios por emitirse de la serie, todo por Disney+.