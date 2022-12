"Emily in Paris": ¿a qué hora estrena la nueva temporada de la serie?

La serie "Emily in Paris" estrenará su tercera temporada este miércoles 21 a través de Netflix, por lo que el gigante de streaming ha compartido los horarios del estreno del show protagonizado por Lily Collins.

Según lo publicado por Netflix Latinoamérica en Twitter, la nueva temporada de la serie estará disponible en la plataforma a partir de las 5:00 AM en Chile y contará con 10 episodios, al igual que las dos anteriores.

El estilo y el drama de 'Emily en París' ¡ya está aquí! 🇫🇷 ¿A qué hora estrena?



12:00 am PT

🇳🇮 2:00 am

🇬🇹 2:00 am

🇭🇳 2:00 am

🇲🇽 2:00 am

🇨🇴 3:00 am

🇵🇪 3:00 am

🇵🇦 3:00 am

🇪🇨 3:00 am

🇨🇺 3:00 am

🇻🇪 4:00 am

🇧🇴 4:00 am

🇩🇴 4:00 am

🇵🇷 4:00 am

🇵🇾 5:00 am

🇨🇱 5:00 am

🇺🇾 5:00 am

🇦🇷 5:00 am