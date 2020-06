En su habitual comentario cinéfilo, la crítica Ángela Díaz, más conocida como La Negra Cesante, recomendó el documental "Enmienda XXIII" y "When they see us" disponibles en Netflix. Además comentó el estreno de la serie "El presidente" en Amazon Prime Video que se adentra en el ascenso de Sergio Jadue en la ANFP y la corrupción al interior de la FIFA.

