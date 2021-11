"Entrelazados": Mañana se estrena la primera serie original de Disney+ grabada en Latinoamérica

Cooperativa tuvo la oportunidad de ser partícipe de una rueda de prensa junto de la primera serie original de Disney+ rodada en Latinoamérica, específicamente en Argentina, "Entrelazados" y de conversar con su protagonista, Carolina Domenech.

Basada en el musical "Freaky Friday", la historia gira en torno a los viajes en el tiempo que una chica apasionada por la actuación, Allegra –Domenech– realiza, todo con el fin de influir en su madre, Caterina, quien se opone que su hija siga ese camino.

Es que su progenitora dio sus primeros pasos artísticos en el prestigioso teatro musical donde Allegra desea ingresar, Eleven O'Clock, a la sombra de la abuela Cocó, una leyenda de la comedia musical que a su vez, tenía una complicada relación con Caterina.

La aventura comienza cuando la joven encuentra un misterioso brazalete que la lleva a esa época, en 1994. Así, la joven hará todo lo posible –o imposible– para cambiar el pasado y conseguir un espacio en la prestigiosa escuela.

Carolina Domenech ahondó en el personaje que interpreta, y también explicó por qué puede ser un referente para otros jóvenes que vean la nueva producción, que además podrían sentirse identificados con los problemas que ella enfrenta.

"Creo que Allegra va a inspirar mucho en el sentido de seguir sus sueños, de que no paren aunque digan que no, Cocó –la abuela– le dice que no a Allegra y ella no se va a dar por vencida", expresó Domenech.

"Aunque la tenga complicada, y la madre no la apoye, ella aún así profundiza en eso, estudia, cerca de lo que le gusta, se sumerge en el arte. Creo que es muy inspirador para los jóvenes", opinó la estrella.

Dijo además que una característica importante de la protagonista es que es autodidacta, y que los medios disponibles –como el internet– hacen posible también que niños y jóvenes tengan acceso a contenido que sea de su interés.

"Eso inspira a que los chicos o chicas que lo vean quieran estudiar, aunque sus padres no quieran que hagan arte, ellos pueden tranquilamente", planteó.

El viernes 12 de noviembre se estrenará "Entrelazados", a través de la plataforma de streaming Disney+.