Ewan McGregor promete que "Obi-Wan Kenobi" de Disney+ será mucho más real que las precuelas

Varias son las expectativas que están generando en los fanáticos de "Star Wars" las declaraciones de Ewan McGregor, quien afirma que la serie de Disney+, "Obi-Wan Kenobi", será más real que las precuelas y no significarán una pesadilla como ocurrió con las cintas.

En conversación con The Hollywood Reporter, partió señalando que "fue bastante difícil" las críticas contra la franquicia. En ese sentido, se aventuró. "Aún es muy pronto para decirlo, por supuesto, pero Obi-Wan Kenobi ya es mejor que las precuelas en un departamento: producción".

Un punto que no le agradó de las precuelas, fue la tecnología usada. "Quería más y más control sobre lo que vemos en el fondo. Después de tres o cuatro meses de eso, todo se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son ... No quiero ser grosero, pero no era Shakespeare. No hay nada en lo que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte si no hay un entorno. Fue bastante difícil de hacer".

En la serie, usarán la tecnología StageCraft de realidad virtual desarrollada por Jon Favreau y el artista de efectos visuales Rob Legato, la misma utilizada para "The Mandalorian". Acá se reemplazan los fondos de pantalla verde o azul, por una inmensa pantalla LED que proyecta entornos fotorrealistas.

"Si estás en un desierto, estás parado en medio de un desierto. Si estás en la nieve, estás rodeado de nieve. Y si estás en la cabina de un caza estelar, estás en el espacio. Se sentirá mucho más real", señaló.