Ewan McGregor señaló que serie "Obi-Wan Kenobi" será muy parecida a "The Mandalorian"

La próxima gran apuesta de Disney + es "Obi-Wan Kenobi", la serie en acción real de "Star Wars" que contará con Ewan McGregor como protagonista.

Producción que, sin embargo, ha generado ciertas dudas luego que se acortaran los capítulos y el cambio de "showrunner".

Debido a eso, McGregor entregó una luz de esperanza en conversación con ACE Universe, en especial en la tecnología. "Es bastante asombrosa. Te hace sentir como si estuvieras en el lugar, lo que cual para nosotros los actores es mucho más real".

"Las precuelas eran todas de pantalla azul y pantalla verde y era difícil de imaginar, pero hoy en día creo que las cosas han avanzado tanto, y creo que mucho de lo que ves va a ser lo que vemos en el set. No sé si has visto los bastidores de la serie de The Mandalorian, pero emplean esta increíble técnica", sostuvo.

En ese sentido, apunta que los fanáticos pueden esperar un producto similar a la exitosa "The Mandalorian".