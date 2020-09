"Falcon and the Winter Soldier" retoma su producción en Estados Unidos

Diversos reportes en redes sociales señalan que Disney y Marvel retomaron la producción de "The Falcon and the Winter Soldier", la primera serie descolgada del universo cinematográfico de súper héroes cuyo rodaje se detuvo por la pandemia.

Según el medio especializado ComicBook las grabaciones se reiniciaron en la ciudad de Atlanta en Estados Unidos, muy lejos de la locación original ubicada en República Checa.

Por ahora circulan un par de videos de personas que captaron el set de rodaje de la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

Originalmente el programa iba a debutar en agosto pasado a través de la plataforma de streaming Disney+. Sin embargo, la pandemia obligó a detener las grabaciones y a retrasar su estreno, el que aún no cuenta con fecha confirmada.

"The Falcon and the Winter Soldier" continuará la historia de ambos personajes tras los eventos de "Avengers: Endgame".

Marvel back to filming in Atlantic Station pic.twitter.com/fLVGrIJejm — Stanrico Lawson (@Mrplatinumtouch) September 9, 2020