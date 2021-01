Figura de acción de "Falcon y Soldado de Invierno" revelaría parte central de la trama de la serie

"Wandavision" fue estrenada en Disney Plus con gran éxito y no hizo más que alimentar las ansias de los fanáticos que esperan la llegada de la segunda serie de la plataforma de streamming, "Falcon y Soldado de Invierno".

Aún faltan dos meses para la entrega de la producción, sin embargo, una imagen filtrada en redes sociales, donde se ve a una figura de acción, podría haber revelado un importante aspecto de la trama.

En las fotografías se ve un muñeco de Sam Wilson (Anthony Mackie) vistiendo el traje de Capitán América, lo que para muchos fue interpretado como una certeza en lo que se viene tras el final de "Avengers: Endgame", donde una envejecida versión de Steve Rogers (Chris Evans) le entrega su escudo Sam, iniciando las especulaciones sobre quién será el próximo Capitán América.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta brasileña BRMarvelNews, y en ella se ve que en la caja del juguete de Hasbro -que pertenecería a su línea Titan Heroes- dice Capitán América en lugar de Sam Wilson o Falcon.



🚨🔥 O uniforme do novo Capitão América!!



Um vazamento da linha de brinquedos de "The Falcon and The Winter Soldier" mostra o novo uniforme do Sam Wilson. pic.twitter.com/KAVkDKdQr7