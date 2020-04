Final de temporada de "Westworld" dentro de las novedades de HBO y HBO GO para mayo

Desde HBO tampoco se quieren quedar atrás de cara a mayo y por eso dieron a conocer sus estrenos y novedades.

Nuevas series

"I know this much is true" (10.05.2020)

"Hard" (17.05.2020)





Nuevos documentales

"Atlanta's Missing and Murderd" (11.05.2020)

"Natalie Wood: What Remains Behind" (12.05.2020)

Nuevos episodios

"Insecure" Temporada 4

"Batwoman"

Películas

"Annabelle viene a casa" (02.05.2020)

"Jefa por accidente" (09.05.2020)

"La vida secrete de tus mascotas 2" (16.05.2020)

"Chicos buenos" (23.05.2020)

"Un amigo abominable" (30.05.2020)

Último episodio

"Westworld", temporada 3 (03.05.2020)

"My brilliant friend", temporada 2 (04.05.2020)

"Todxs Nosotrxs", temporada 1 (10.05.2020)

"Run", temporada 1 (24.05.2020)

"Katy Keene", temporada 1 (29.05.2020)



Además en mayo saldrán diversas películas del cátalogo de HBO GO, como "Mamma Mia! Here we go again (6 de mayo), "Rampage" (8 de mayo), "Christopher Robin" (31 de mayo) y "Brave" (31 de mayo).