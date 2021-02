"Game of Thrones" a la cabeza: Lo más visto en Directv GO en 2020

La plataforma regional de streaming Directv GO dio a conocer los contenidos más vistos durante 2020. El ranking incluye lo más elegido en categorías de películas, series y documentales.

Entre todos los usuarios, se registró un aumento de unos 40 minutos promedio en el tiempo en pantalla. Los usuarios eligieron ver en el momento y en el lugar que ellos deseaban series, películas, documentales y contenidos en vivo.

Al hacer un análisis del consumo de los usuarios y, al ser un año con poco contenido deportivo en vivo debido a la propagación de la pandemia del coronavirus, los usuarios comenzaron a consumir más On Demand. Los espectadores duplicaron la cantidad de vistas de contenido On Demand respecto al 2019 y este incremento se mantuvo durante todo el año.

Los números de Chile

A nivel local en las categorías generales de series, documentales y películas, los usuarios de Directv GO en nuestro país eligieron "Game of Thrones", "Pituca sin Lucas" y "El Cuento de la Criada "entre las series más vistas.

En tanto en materia de documentales lo más visto fue "Los 33"; historia sobre el rescate de los 33 mineros que causó impacto mundial. Completan el top 3 "Dra. Sandra Lee: Especialista en piel" y "Llevanos a cas"a. Por último, en la categoría de películas las preferidas fueron "Diego Maradona", el film de Asif Kapadia que DIRECTV emitió en exclusiva en su canal OnDIRECTV, el film "Joker" y "Spider-Man: Lejos de casa".

A nivel regional, edestacan "Game of Thrones", "This is Us" y "El Cuento de la Criada" en la categoría Series. Con respecto a la categoría Documentales, el film "Diego Maradona" se lleva el primer puesto, seguido por "Dra. Sandra Lee: Especialista en piel" y "Andrés Iniesta: El héroe inesperado". En la categoría películas, la argentina El "Robo del Siglo", "Joker" y "Spider-Man: Lejos de casa" lideran el ranking.