HBO Max confirma estreno de "Spider-Man: No way home" en el streaming

"Spider-Man: No way home", una de las cintas de Marvel más aclamadas del último tiempo, ya tiene fecha para su llegada a los servicios de streaming.

La cinta debutará en la pantalla chica el próximo 22 de julio a través de HBO Max, la plataforma que posee los primeros derechos de exhibición de esta obra.

La tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland se estrenó en cines en diciembre pasado con funciones agotadas en todo el mundo. Tras algunos meses la película alcanzó la impresionante recaudación mundial de 1.892 millones de dólares.

Por ahora "Spider-Man: No way home" no estará disponible en Disney+, el sistema que aloja al resto de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.