"J-Hope in the Box": estrella de BTS llegará con inédito documental a Disney+

Tras lanzar el LP "Jack in the Box", J-Hope, integrante de BTS, llegará a Disney+ para mostrar el proceso creativo detrás de su primer álbum solista.

En el documental, el artista mostrará a la audiencia registros inéditos de su trabajo, además del listening party del álbum y su debut como solista en el escenario del Festival Lollapalooza, donde estuvo presentándose en julio del año pasado con Becky G como invitada especial.

"J-Hope in the Box", una producción de HYBE, empresa de entretenimiento surcoreana que representa a BTS, estará disponible en el catálogo del streaming el próximo 17 de febrero, sumándose a otras producciones sobre el famoso grupo de K-pop como "BTS: Permission to Dance On Stage".