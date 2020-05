Joe Russo firma acuerdo con Netflix para una segunda parte de "Misión de Rescate"

El productor Joe Russo firmó un acuerdo con Netflix para realizar una segunda parte de "Misión de Rescate", la cinta de acción que se estrenó el pasado 24 de abril en la plataforma de streaming.

"El acuerdo está cerrado para que escriba 'Misión de Rescate 2', ahora estamos en la etapa de determinar sobre qué será la historia", confirmó el director de "Avengers: Endgame" a Deadline.

Por el momento Russo aseguró que no saben si harán una precuela o una secuela sobre la historia del mercenario "Tyler Rake", interpretado por Chris Hemsworth. Si bien la presencia del actor aún no es un hecho, sí depende de él para concretarse.

Quien aún no se suma al proyecto es el director Sam Hargrave, quien imprimió su sello personal en la cinta. "Lo que es clave es que necesitamos un director de acción como Sam para que sea la fuerza creativa en la ejecución de las escenas", dijo Russo, esperando contar con el ex coordinador de dobles de acción de "Avengers".

Según datos de Netflix, "Misión de Rescate" fue vista por cerca de 90 mil hogares en sus primeras semanas de estreno.

Tyler Rake is kicking ass.



👊💪💥💥💪👊



EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.



Thanks to everyone who watched so far! pic.twitter.com/WqZWrW2gBV