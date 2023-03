Jon Bernthal regresará como "The Punisher" en reboot de "Daredevil"

Jon Bernthal volverá al Universo de Marvel. Según informó The Hollywood Reporter, el protagonista de "The Punisher", regresará al papel de "Frank Castle" en la nueva versión de "Daredevil: Born Again".

La serie, protagonizada por Charlie Cox en el rol titular, comenzará su filmación en Nueva York durante este mes y contará con 18 episodios.

Bernthal debutó como "The Punisher" en "Daredevil" de Netflix durante la segunda temporada, pasando a tener su propia serie en el gigante de streaming entre 2017 y 2019.

Si bien no hay muchos detalles respecto al revival del personaje, se espera que su estreno sea durante 2024.