José Ignacio "Chascas" Valenzuela firma acuerdo exclusivo con Netflix por tres años

José Ignacio Valenzuela, más conocido como "Chascas" acaba de firmar un acuerdo exclusivo con Netflix por los siguientes tres años. Tras las dos exitosas primeras temporadas de "¿Quién mató a Sara?" y la tercera, que comienza su producción este 18 de octubre, el escritor ha decidido quedarse en el gigante de streaming.

La primera temporada de la serie escrita por él fue el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de la firma en Estados Unidos, mientras que llegó al Top 10 de 87 países, incluyendo Alemania, Israel, Brasil y Francia, transformándose en uno de los productos más exitosos de la plataforma a nivel global.

El acuerdo que ha formado incluye la producción de series y ser de los primeros en ver las propuestas para películas. "Me emociona tremendamente el unirme a la familia Netflix. De la mano de ellos, durante los próximos tres años, me he comprometido a contar historias que emocionen a los fans de Latinoamérica y el mundo tanto como lo hizo ¿Quién mató a Sara?", expresó el escritor en un comunicado.

Roberto Stopello, VP de Series de Netflix Latinoamérica, señaló en el mismo comunicado que: "Estamos muy entusiasmados de que 'Chascas' haya elegido a Netflix como su hogar creativo. Trabajaremos juntos para llevar sus innovadoras historias e infinita creatividad a hogares alrededor del mundo".