"Jurassic World: Dominion": ¿Quién es quién en la popular película?

"Jurassic World: Dominion" es la tercera entrega de la popular saga cinematográfica de Jurassic World, que ya está disponible en el streaming de HBO Max. La película, dirigida por Colin Trevorrow, promete emociones fuertes y efectos especiales impresionantes, en un film épico de acción y aventura.

Dos generaciones se unen por primera vez, ya que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard están acompañados por la ganadora del Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, miembros de la saga original "Jurassic Park".

La trama sigue a los personajes de Pratt y Dallas Howard – en los roles de Owen Grady y Claire Dearing respectivamente - mientras se unen al Dr. Ian Malcolm - interpretado por Goldblum - para enfrentarse a una amenaza aún mayor: la liberación de los dinosaurios en el mundo moderno. Además de estos antiguos conocidos, la película también presenta a nuevos personajes, en la piel de actores como Dichen Lachman y Scott Haze.

Chris Pratt como Owen Grady: un experto en dinosaurios que trabaja en el parque temático de JURASSIC WORLD. Owen es una persona fuerte y decidida que siempre está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a los que ama.

Bryce Dallas Howard como Claire Dearing: exgerente del parque temático de JURASSIC WORLD y ahora líder de un grupo de conservación de dinosaurios. Claire es una persona muy comprometida y determinada que siempre está buscando maneras de proteger a los dinosaurios y asegurar su supervivencia en el mundo moderno.

Sam Neill como el Dr. Alan Grant: un paleontólogo que es convocado por John Hammond, el creador del parque temático de Jurassic Park, para evaluar la seguridad del parque y asegurarse de que está listo para abrir al público. Con su conocimiento sobre dinosaurios y su experiencia en situaciones peligrosas, Grant es un valioso aliado en la misión de controlar la situación.

Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcolm: un matemático y científico del caos que se ha convertido en un experto en predicción de sistemas complejos. Malcolm es conocido por sus diatribas filosóficas y su tendencia a cuestionar la sabiduría de crear dinosaurios a partir de ADN antiguo.

Laura Dern como Ellie Sattler: una bióloga que trabajó en el primer Jurassic Park y es una de las pocas personas que sobrevivió a la crisis en la isla. A lo largo de los años, Ellie se ha convertido en una defensora de la conservación y el cuidado de los dinosaurios y ha dedicado su vida a proteger a estas criaturas.

Justice Smith como Franklin Webb: un técnico informático que trabaja en el parque temático de JURASSIC WORLD y es uno de los pocos supervivientes de la crisis de la primera JURASSIC WORLD. A pesar de ser un experto en tecnología, Franklin es muy tímido y nervioso y no está acostumbrado a las situaciones peligrosas. Sin embargo, a medida que la crisis en la isla se intensifica, Franklin se ve obligado a enfrentarse a sus miedos y a tomar medidas valientes para protegerse y sobrevivir.

Daniella Pineda como Zia Rodriguez: una paleoveterinaria que trabaja en el equipo de conservación de dinosaurios. Es una mujer inteligente y dedicada a su trabajo, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a los dinosaurios y a los humanos de la peligrosa situación en la que se encuentran.

BD Wong como el Dr. Henry Wu: un genetista que trabajó en el primer Jurassic Park y es el encargado de crear los dinosaurios que habitan en el parque temático. Wu es un hombre muy inteligente y ambicioso y está obsesionado con la idea de crear nuevos tipos de dinosaurios a través de la ingeniería genética.

Isabella Sermon como Maisie Lockwood: una niña de 13 años que vive con Owen Grady y Claire Dearing en las montañas de Sierra Nevada. Maisie es una chica muy inteligente y curiosa que está interesada en descubrir el mundo y aprender sobre los dinosaurios.

#JurassicWorldDominion deserved an #Oscars nomination for best VFX. Bringing these creatures to life is true art. @ILMVFX #OscarNominations2023 pic.twitter.com/WgW5IKXSIy